Калужанин попросил снести барак на Войкова

В среду, 22 октября, житель Калуги оставил комментарий под постом временно исполняющего обязанности главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с вопросом о срокам сноса дома по улице Войкова.

— Когда снесут барак на Войкова?- поинтересовался мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— К сожалению, пока нет возможности организовать снос этого дома из-за ограниченного финансирования. Будем обязательно рассматривать эти мероприятия в последующие годы.