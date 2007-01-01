Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Калужанин попросил снести барак на Войкова

Евгения Родионова
23.10, 12:47
В среду, 22 октября, житель Калуги оставил комментарий под постом временно исполняющего обязанности главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с вопросом о срокам сноса дома по улице Войкова.

— Когда снесут барак на Войкова?- поинтересовался мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— К сожалению, пока нет возможности организовать снос этого дома из-за ограниченного финансирования. Будем обязательно рассматривать эти мероприятия в последующие годы.

недвижимость
