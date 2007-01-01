Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В калужской деревне Рындино нет нормального водоснабжения после ремонта

Евгения Родионова
23.10, 11:37
0 291
Читайте KP40.RU:
В четверг, 23 октября, жительница деревни Рындино оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с водоснабжением в деревне.

По её словам, ремонтные работы на водонапорной башне, к которой подключены дома местных жителей были проведены некачественно.

— Скважину промыли, прочистили, только забыли достать насос с глубины 23 м. Прошла неделя после ремонта, опять нет воды, если идёт, то завоздушена и с большим количеством ила, невозможно ни мыться ни стирать, - рассказала женщина.

— Водоканал прошу отобрать воду у меня из под крана для контроля органолептических и микробиологических показателей и желательно совместно с Роспотребнадзором, для объективных результатов.

Министерство строительства Калужской области прокомментировала ситуацию:

— Знаем о ситуации. Решение этого вопроса находится на рассмотрении у руководства Водоканала. Точных сроков, к сожалению, пока подсказать не можем. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее наладить качество подачи воды.

Новости по тегу
жкх
Партнёрские новости
Новости компаний
