Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге на Гурьянова не убирают трубы
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на Гурьянова не убирают трубы

Евгения Родионова
23.10, 12:51
0 312
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 23 октября, жительница дома №57 на улице Гурьянова оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой убрать разрытые возле дома трубы.

По её словам, между корпусами 3 и 4 разрыли теплотрассу ещё в сентябре.

— Трубы заменили и дальше работы встали. Хотелось бы узнать, когда всё засыпят и закатают асфальт? Мы хотим безопасно ходить и отводить детей в детские сады, - описала проблему женщина.

—В вечернее время двор не освещается. Рядом детская площадка. Также и автовладельцам приходится парковаться, где место найдут, - добавила калужанка.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFiejBUNGU3M1k2TUtZd2plMUhrbFE9PSIsInZhbHVlIjoiVHZHbm51cDA4YWFhTTBsRll4L1gzM1loR1haQ1NvYUd3aFZrSmM4VkJ1Y1FuT01Ma1VOQnFvOSt3d1ZQTGdWNGQzaWt0dldJUUkzRmdvSzlDYzhBdHRyZ204cVNMa3NUK0lqR3FnODhtWFlHaU1ZN2tuVE1aZFhvVGdUUkxkcEU5d2srRXdlenRFYjFDblorSlY1NDhyV1Urcm8wV21xZ3I5d2twenRZSU4rUHprSm9ReUkyU3BlYjdML1pmdURjbnRYT2gvWlVEZG16NFg0aVcwSXExWllMTmtkekc1OHBXZHBod3RDa3FHQ2NqSUZJaG40bmMyS3A0M0I5VlFIbmVlR0ZNTTdBN0FIeXY5cnJjU2tmZjlrcmxLTmN0dWFGVVAxazBqUC85MHpRS25QT2xNeGpwL2RXOW9CV0dFL21RWEhlc3FBSHJyU3BYM0djeFE4K1lzUFErWTNQMWRFbFZxQkt4UlV3a0xPV0VCN3A1Q3RodktHN2ZKQTBTSU5pYXVzVEJDQXFyRGtwMzJsTVh4Rm9TTzdNaWlaUDI0ZEU4TXU5b2M4UFRoa0ViREJXY3U0YmJLUTlWTVJsK0EvQiIsIm1hYyI6IjQwN2I0MzU4YTBkNzE5NDBkMTA1NTRjNzgzMWZlNTNjMjg4MWY3ZjY0YTQ3MjA3YmU1YzFkODViZGVhOGFhYWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkkwWHJwK3lhNWI0bnZuV2dwdnpFUlE9PSIsInZhbHVlIjoiWXBjdldkNGJLK1U5ZSs0MVllZTl6K1kzaXhSRDlUeDlUV3cwRG1mVHR2U0RnZmo5TE1OSWwybWRNQzRiZ0RkMDJ0VG9JL3k2M2ZkUmlEbk9aSkpiaEdYNzlqYmoyUGZmemNJL254Njc5R3JYQUE3S2xRTXJpRFlwM2hEVFBiZ3BzQ0NWZk9GNFlzUXpVMXhiaXhXRWpENGF5ZU5Obm9CcENZd1VCN3ZhckJtekh1UVg2R0h6R3ZSdVJDbWY5ZFRmdFFRVTZPTVFkS2llVkY2a25TcGtZYldlZXNkU3ZSNGkyNVZzNVJPbjYrZGp6K0FOT0lZOVFKZ2ZVSFdaeDlkQlNTYVhxWlg5TVh5aStKZDcvaXNXRlBqckEySkNjWGZPYXl6dFpqQ0JRZ3lmN0YyeUNPWWFla1B1RkVmdWRwZkhrUzVpWGFNNS9XcER0VzU1NXJvSWQ0YVg5T3JYU1BXSmplNzlubW90Q3lzUjE1UXIyYlQ2M1dPVXU4LzlEOGxYM1BZVEFWSnlsYzFhbjk3ZmF3ZTdUUXhSS3JCZ2sreTFsZlR6eTZWUThUbGtoMzN6M3VFLzQ1dEJTN3dDZXROTmtSWmZZMUJvRDArVGlIVkdUQzVqaTlmY0lERUFmb1RGVE5vMU5FNGtyUDVGVzNsY2pvNFZlZ0tGVFk5aEpjWVBXaXpCYllGTkRQNGRrUW1DdERsS093L2FscklvZTdMSlVUekQrSm5FaFlUa015Z3ZWOEZUdndZL3Z4dWZXSDc1c3h4NHJPdmJVcnJwdmh3SHJFejVadUVpdEpwYWxRSVR0UWE2aTdmQmpVMXF2WXJqMnlzT2lpaHh2R0MrN01uTiIsIm1hYyI6ImJjYmJiZTg5YzYxM2Q4MGIwODEwNTJhNWViMGNlZmNhNTEyN2Y0ZTc4MDRiYjc4YmJiYjNlZjRlYjE5NDFjNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+