В Калуге на Гурьянова не убирают трубы

В четверг, 23 октября, жительница дома №57 на улице Гурьянова оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой убрать разрытые возле дома трубы.

По её словам, между корпусами 3 и 4 разрыли теплотрассу ещё в сентябре.

— Трубы заменили и дальше работы встали. Хотелось бы узнать, когда всё засыпят и закатают асфальт? Мы хотим безопасно ходить и отводить детей в детские сады, - описала проблему женщина.

—В вечернее время двор не освещается. Рядом детская площадка. Также и автовладельцам приходится парковаться, где место найдут, - добавила калужанка.