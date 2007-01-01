Калужане жалуются на разрастание свалки на городской улице

Жительница Калуги обратилась в редакцию с просьбой помочь решить затянувшуюся проблему. Она сообщила, что больше месяца возле мусорных контейнеров на улице Пухова, у дома 24, строение 1, непрерывно растет стихийная свалка.

Калужанка описала масштабы бездействия коммунальных служб, заявив:

- Ощущение, что нашу улицу коммунальщики обходят стороной. На Пухова возле магазина и на Высокой, там, где стоят контейнеры, полный завал. Ветки, мешки и вообще незнамо что. По ее словам, проблема усугубляется другими неудобствами для горожан.

Женщина также высказала предположение о причинах хаоса:

- Мало того, что из-за стройки перегородили полдороги, так ещё и помойка разрастается со скоростью звука. Неужели те, кто вывозит мусор из баков, не видят этого безобразия? Или опять помойками занимаются разные организации, которые никак не взаимодействуют?

Коммунальщики пока не комментировали ситуацию.