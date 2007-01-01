Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Кондрово отключили воду

Дмитрий Ивьев
22.10, 16:05
0 257
В среду, 22 октября, там проходят ремонтные работы.

- В целях обеспечения жителей питьевой водой Государственное предприятие «Калугаоблводоканал» организовало подвоз воды по адресу: г. Кондрово, ул. Ленина, 87 (в районе больницы), - сообщили в администрации Дзержинского района.

Место выбрано с учетом того, что в данном районе проживает значительное количество жителей в пятиэтажных домах, говорится официальном комментарии.

