В Кондрово отключили воду
В среду, 22 октября, там проходят ремонтные работы.
- В целях обеспечения жителей питьевой водой Государственное предприятие «Калугаоблводоканал» организовало подвоз воды по адресу: г. Кондрово, ул. Ленина, 87 (в районе больницы), - сообщили в администрации Дзержинского района.
Место выбрано с учетом того, что в данном районе проживает значительное количество жителей в пятиэтажных домах, говорится официальном комментарии.
