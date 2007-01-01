Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В калужской деревне канализация утекает в реку
Недвижимость и ЖКХ

В калужской деревне канализация утекает в реку

Евгения Родионова
22.10, 20:57
0 225
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 22 октября, жительница деревни Лихун оставила комментарий под постом временно исполняющего обязанности главы администрации города в социальной сети «Вконтакте» с просьбой о помощи.

По её словам, почти неделю в речку Лихунку течёт канализация из колодца по улице Губернской.

— Староста с прошлого четверга (16 октября) обращается в Водоканал, но на сегодняшний день всё безрезультатно. Вода в речке стала сине-зелёной. Вонь по все округе, - рассказала женщина.

Новости по тегу
жкх
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlU2RExWSzR3UnNrbFoySGRzQnJud2c9PSIsInZhbHVlIjoiVTUzRGZEenZtK0ExTXFJa1FIakdBaFRSMmcvUHlzeVV3WUt2UTlqNGZiaUorZXdFR1dzbytDVEpNZVhrTTdicWhMeFhNOXZqTmdyWHp1b0tUcUc2SXVvaVBpRlFjN0x0YlN6bkJUQ1Z1MUJIczdDeFhZZWU4V1Uvc1B1eTBSL1Urb1VraGl4S1dTaHBPdkkvWW9rWEk0VTdnKzBhWWxrZVpiMmhvWjg4QnRkbW40bjR6WXdJMDVTa0J5T0NRNTd5Unp2dEkvTmQyYWtSTnREdU5XYU56bGVwRHhKcUhIbmtvMER3MDd6Q1FiaHUrbnlMRnFIeWRCdjR5U3UvVEJLaHBxM0hDQmQvaVRKbGlkYk5sQnZSQmdkZUI1MkJodm9QNzBFdmtaN25weXlyL3oybllVYUFjNTlib05PZUVaRVM3ZlNMMzdTc2NSQ0x4emh2aVVGM3c0WmhRSDRrb1FxVi9GejNmM1lJS3p3ZXdPVnhGQmE0MTZ2dURURGZHRkRtOWVVVk03VlNsT1ZCanVyc0RzK0pIa1l3aThBL3h6a01CVk1yVVc4Zyt3R0pCV0JoWnBQWG45Tk5PemxuanJ1VyIsIm1hYyI6Ijc0MjczNWY5ODU1YjVmZWY5MzFmMDI5ODU5ZGZkNWI4ZmE4MjBjYWIyNTg2MTMwMWU0MzYxN2Q0Mjk1ZDEwMjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjF0dElIdEF3RkZGRS9DTk12b2RIVlE9PSIsInZhbHVlIjoidDZndURQQVUzR3k2dDBuTkcwSUNaUm1zeVVXSjhlSVM0MkFCQm5EcHYrS1kwUVhxTThlc3VPR2svcXdwbnVOZ0ZHQ0pNMXMyaExpQ2hOTnFYeUp3bmJRck9lendRRkVSZUkyTmNkQlY3ZzRpb0I2RWZSTjh1Ym5DdG9kRVdYMnF3Rm9UMFlWZVd3d0UvclRKZ3N3L0x4L0tzWlEyME9jV1VWdU4vVVB2dVZhUkpNUTMvZFhYQm5VajRzdWVNa3lPWjkvWGY1aWwxb1ZLd1RITUx1Y3lwbGwyUE9oMGRSc2N2ZVJBM3hmWDZhWFpBZlhnSklUcU9IZTl0L3JMdC82V3VXeWhqUG1VSlZ2eUs0M0xKbGdIZFBIbEVZYmlsUVpkb2hiWHcvTFJlUTRrTHpSZEFERVNiOVNDY2VHTzZvZW9lL0dIL1N1VzltbVY3RVRMbEZKaUdrTWpPL05sSnFHMlBDUFI5VzhCSzg3VlZDcXIxekJ6VlNFMHRxNGpLM0VoVjIweVMyU1I1a1RDby9NSUcxWWt2MERVRFVVR3krUmFMdEl6MTRqSkpqUklneTBJeHJmZ0pZVFcvYXJTMEdQbDRmaU9vQnpSN25vQzhZUFdaWnQ0OEZGNUxjY2tobE4wNUEvOHQyeVV4VFdERnEvOFhaaFpXendwOWk5Vlk4MXNWR0RGZ0hHNjRXUEN5SzU1MVNzdjJreitnUXhoK2pYNEhPV04zUUV5ZHdwNzRqdkhUa1c1QTM0ZVQ3QTdwS016dlJXb1hISHB0T2FGcDlRL1FFdHBGbGVtMzM1UGkzNHpzc09aWEZBVkhaaVdoMmZ5RjdXZmJxWk8wUHFnQmVMViIsIm1hYyI6ImFhZDgzMjM2YmFjMGQzMmYzOTRlNzU0MzM4YTY1MjMxMThlMzliYmQ0YmI3N2MzNTU3YTk2Y2IzZmUyYjAyM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+