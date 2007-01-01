В калужской деревне канализация утекает в реку

В среду, 22 октября, жительница деревни Лихун оставила комментарий под постом временно исполняющего обязанности главы администрации города в социальной сети «Вконтакте» с просьбой о помощи.

По её словам, почти неделю в речку Лихунку течёт канализация из колодца по улице Губернской.

— Староста с прошлого четверга (16 октября) обращается в Водоканал, но на сегодняшний день всё безрезультатно. Вода в речке стала сине-зелёной. Вонь по все округе, - рассказала женщина.