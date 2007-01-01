Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калуге начались работы в аварийном доме на улице Баумана
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге начались работы в аварийном доме на улице Баумана

Дмитрий Ивьев
22.10, 15:33
Рабочие городских служб возводят там временную крышу.

- Противоаварийные работы, установка временной кровли, на зиму до начала реставрации, - прокомментировали ситуацию в среду, 22 октября, в городской администрации.

Дом №18 на улице Баумана построен в 1900 году. Зимой 2022 года там под весом снега и наледи разрушилась крыша. В тот момент в доме жили семь человек.

Аварийным здание признали в 2019 году. Позже его расселили.

Власти города рассчитывают, что восстановлением объекта культурного наследия местного значения займется инвестор.

Партнёрские новости
