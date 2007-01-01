Калужанка пожаловалась на завалы из веток после обрезки деревьев

Во вторник, 21 октября, жительница дома №6 на улице Киёвка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой принять меры по уборке преддомовой территории.

По её словам, 21 октября была произведена обрезка деревьев и кустарников.

— Вернувшись домой обнаружили, что въезд в гараж, проход к воротам завалены ветками и деревьями, - описала проблему горожанка.

Правительство Калужской области прокомментировало ситуацию:

— По информации коллег из ресурсоснабжающей организации, до конца месяца энергетики вывезут порубочные остатки.