Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужанка пожаловалась на завалы из веток после обрезки деревьев
Недвижимость и ЖКХ

Калужанка пожаловалась на завалы из веток после обрезки деревьев

Евгения Родионова
22.10, 13:45
0 360
Во вторник, 21 октября, жительница дома №6 на улице Киёвка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой принять меры по уборке преддомовой территории.

По её словам, 21 октября была произведена обрезка деревьев и кустарников.

— Вернувшись домой обнаружили, что въезд в гараж, проход к воротам завалены ветками и деревьями, - описала проблему горожанка.

Правительство Калужской области прокомментировало ситуацию:

— По информации коллег из ресурсоснабжающей организации, до конца месяца энергетики вывезут порубочные остатки.

