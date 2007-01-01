Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В калужской деревне восстановили водоснабжение
Недвижимость и ЖКХ

В калужской деревне восстановили водоснабжение

Евгения Родионова
22.10, 12:32
0 366
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 21 октября, прокуратура Ульяновского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о водоснабжении.

По словам прокуратуры, жители деревни оставались без воды свыше нормативного срока устранения аварии.

— В сентябре в 10 домах деревни Жильково Ульяновского района отсутствовало холодное водоснабжение в результате засорения водопровода, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура района вынесла представление ГП «Калугаоблводоканал», а также привлекла ответственное должностное лицо предприятия к административной ответственности.

Водоснабжение восстановлено.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjV5T3RGZ215NTBqaklodG8yL0t3ZHc9PSIsInZhbHVlIjoidWIxanVISXo3WWdvTUJ0bVJKN0pSb2dhWUYrYkRHdC9KQTZrc3lyWGE3OEhWRFFJV3FsaStaRHYrd0dLZUR4T3M5VUNxUGFPQ1o2QTFFenZLTjEzKytCSkt4b3F1N1AxV0VqSUdSbTJRMUZocFU1aHpZVjk3OFVvR05iRit3dkpKdnRha0dtSkVyQldHcVhyK0Vzalo3dnBoYXlHVVZSV2ZCQkhsa2xvOWx1Y2VyZUhNNExuTmp6ZW9JUytEWVlFOFZnZENIODYxUUdkN3BJam9CM0xvOG5EQzl0MEdWNnNmdDQ5V3AwczFTN3VMbncrK28wREtqYTBDN0hSY2c4N2RWUk9lK3hCWWhLSmc1RlR2MmFoU0o1bnBPU01raU5mUVErVm4zNGZVT3NTUE5jbGxyR2todHBEb0lZcTA4SGd1bWZFZDY2RHhkSmI5SFFEQ29naFhDdWttMXBRQktFZ3FMQTVvWWpLZ0lkbFU2NHQwazhtYkFvRE5kMG5YQzNlR3ppZUJkUEh1UUQwaUgyRHR1M2FsSk5qZEdSd2xrTDg4RmdrOEF2MTE0T2kxUkNzYkRtbURzSFFvbnlrcGRWeCIsIm1hYyI6Ijk2NGE4NGIxYjZlZjBlYWYyM2Y3MDFjMTVjNzc2ZDg1ODQwNmQ0MTEzMWQ5NjA5MGVlMzQ0MTEwNmYwNTRiOTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZkYW5yenlOQ3lOUmFYaFFhK3cwK2c9PSIsInZhbHVlIjoiSU1aR0FCV3N0MjZxZHF0NjlDb28yTEV0RjZwb3JnUHpNYXljS0M0dWxJRzcrY2trU01VelFMbzlRYkduRUJZRHRLSERZa1RzQmlqVTB4R202WWRaWmxLdnZQS2xmOXZyc3VTNjE0Q0hKWGFHWkZBMDhYZW5GREp2MGNyb1crZEc0OHBjMllKZlVrTFRqMHR6TjhoeHRDYkdGU3FhL2ZBQnNGM0paUzFUZzRXcm1KdWxwZHlLRVhUVEpPNGpzN2ZzbTJJYW9qY0liaEFINWUzNy9wOGFOVFpOMFJaQnJCT28yYVlFRTJhenRhb3RpTkIza0Z0ckFEY1N1Rzd4Zm9PYWovcERzcFpBajdIUkNYUEpya1Y2ZEFseXYwbGkvWHB5bmpWamFadVVRQVVwZHQyK2xwK1o0bUhGUVVzb0ZWNUdTcnBZTXVjNCs2djdCOEFpOFZCSCtCVERpZGdtd1MzaHFvSXZEQWhrQnJMMFhUZjdJdHhoUGQ1b1Y0Ui9rR1MvVm9Tc3lhZ0I4eXFOT3VMRkNSd2hLRUZNUmpXQUhJemdvNHF0bWZ1Q2dIVGJ4RHBpR1VsZ2hBT2ZxNDhIRW11dHg3dDJOd1RLclNSVEM2V2Jza3I3Z2I5SVZQRXhFcGQxaGNLcjREU0s0QXErYkk5QmgyMlo4NUVPMWtSVWs5K2oweUVMQmVGdmhIWnpEOG0zYXMvZnVRcHJaVVEvaSt2OTNYQU1WS2dVdC85M1JiN3U1dXkrempabnZmL2NjbmZxK3NVUlAyR3U1b096KzhabUl5Q0ZFb2lIakdLM1dPaFRETEtBTXJhMmZoOFE2UlVFdTFwNmN5SjlZL2did2tmbSIsIm1hYyI6IjlmNThhZmM5NWVhMWFlZDZlNzgxZWZkYTVmOGFmYTkyZWZjOTU2NGRkZWVhZjY0NTFhNmYyMjVhYjI4OTQxYjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+