В калужской деревне восстановили водоснабжение
Во вторник, 21 октября, прокуратура Ульяновского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о водоснабжении.
По словам прокуратуры, жители деревни оставались без воды свыше нормативного срока устранения аварии.
— В сентябре в 10 домах деревни Жильково Ульяновского района отсутствовало холодное водоснабжение в результате засорения водопровода, - рассказали в ведомстве.
Прокуратура района вынесла представление ГП «Калугаоблводоканал», а также привлекла ответственное должностное лицо предприятия к административной ответственности.
Водоснабжение восстановлено.
