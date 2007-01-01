В Калужской области приняли новый порядок расчета платы за вывоз мусора

С 20 октября в Калужской области вступил в силу новый закон, который может кардинально изменить подход к оплате услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Теперь жители, управляющие компании и предприятия получат возможность платить не по усреднённым нормативам, а по реальному объёму или массе вывезенного мусора - при наличии соответствующих условий.

16 октября Законодательное собрание Калужской области приняло поправки в региональный закон «О разграничении полномочий органов государственной власти в области обращения с отходами». Согласно новой редакции статьи 4, областные власти получили право определять способ расчёта объёма и массы ТКО для целей начисления платы, а также утверждать порядок выбора этого способа региональным оператором и (или) потребителем.

Это означает, что в регионе официально появляется альтернатива привычной системе расчёта по нормативам - теперь возможна оплата по фактическому объёму отходов.

Сейчас большинство калужан платят за вывоз мусора исходя из утверждённых нормативов: либо по количеству зарегистрированных в квартире человек, либо по общей площади жилья. При этом не учитывается, сколько мусора реально образуется - даже если семья активно сортирует отходы или временно отсутствует дома.

Новый закон открывает путь к более справедливой системе: если на контейнерной площадке установлены умные контейнеры с датчиками или взвешивающие платформы, то платить можно будет именно за то, что вывезено. Это особенно выгодно жителям частного сектора, которые могут контролировать объём отходов, ТСЖ и управляющим компаниям, желающим снизить расходы на ЖКХ, предприятиям с сезонной или нерегулярной деятельностью - например, летним кафе, строительным фирмам, складам.

Сам по себе закон - это лишь правовая основа. Чтобы система заработала на практике, министерству природных ресурсов и экологии Калужской области предстоит разработать и утвердить конкретный порядок выбора способа расчёта, а также технические требования к системам учёта отходов.

Пока таких документов нет, большинство потребителей продолжат платить по старым нормативам. Кроме того, переход на оплату по факту потребует инвестиций в инфраструктуру: не каждая контейнерная площадка сегодня оборудована весами или системами автоматического учёта.

Эксперты отмечают, что нововведение делает мусорную реформу в регионе более гибкой и ориентированной на реальные потребности.

В ближайшее время могут быть приняты подзаконные акты, которые детализируют механизм выбора способа расчёта. Возможно, появятся пилотные проекты в отдельных муниципалитетах.

Закон не изменит квитанции уже в ноябре, но закладывает основу для более справедливой и экологичной системы обращения с отходами.