Недвижимость и ЖКХ

На въезде в калужский посёлок образовалась свалка

Евгения Родионова
21.10, 18:05
В понедельник, 21 октября, жительница посёлка Монолит деревни Криуша Ферзиковского района оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой убрать образованную на въезде свалку.

По её словам, эта свалка уже несколько месяцев.

— Скоро эта свалка перекроет въезд в посёлок. Теперь мимо неё едут туристы в кемпинг. Убедительно просим изыскать финансовую возможность и вывезти мусор как можно быстрее, - рассказала женщина.

Администрация Ферзиковского района прокомментировала ситуацию:

— Как мы отвечали ранее, чтобы вывести этот мусор, необходимо значительное финансирование. При выделении дополнительного финансирования вывезем мусор до конца года. Если такой возможности не будет, запланируем на 2026 год.

