Калужанка попросила закрыть трубы на улице Гагарина

Во вторник, 21 октября, жительница дома № 86 по улице Гагарина оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой закрыть трубы центрального теплового пункта. (ЦТП)

По её словам, летом «КалугаТеплосеть» проводила работы по замене труб отопления, но ввод в само здание ЦТП не доделали.

— Ранее был кирпич как приступка к зданию, но сейчас этого нет. Крышка сейчас валяется рядом, отапливаем улицу. Сейчас рядом образуется мусор, - рассказала горожанка.

Администрация города Калуги дала оперативный ответ:

— До конца месяца трубы закроют.