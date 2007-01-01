Афиша Обнинск
Семь улиц Калуги останутся без электричества
Недвижимость и ЖКХ

Семь улиц Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
22.10, 07:22
Ремонтные работы пройдут в четверг, 23 октября, сообщили в городской управе.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • ул. Отбойная, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 38, 41-61,
  • пер. Вагонный, дома 2-18, 3-11,
  • пер. Тракторный, дом 1.

Отключение с 9:00 до 16:00:

  • ул. Пухова, дома 1, 3, 5, 6, 7, 9,
  • пер. Чичерина, дома 1, 1а, 2, 2б, 2в, 4, 6, 8-14,
  • ул. Багговута, дома 1-27, 2-24, 29, 31, 33,
  • ул. Высокая, дома 2, 2А, 13-21.

