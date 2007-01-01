Семь улиц Калуги останутся без электричества
Ремонтные работы пройдут в четверг, 23 октября, сообщили в городской управе.
Отключение с 9:00 до 17:00:
- ул. Отбойная, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 38, 41-61,
- пер. Вагонный, дома 2-18, 3-11,
- пер. Тракторный, дом 1.
Отключение с 9:00 до 16:00:
- ул. Пухова, дома 1, 3, 5, 6, 7, 9,
- пер. Чичерина, дома 1, 1а, 2, 2б, 2в, 4, 6, 8-14,
- ул. Багговута, дома 1-27, 2-24, 29, 31, 33,
- ул. Высокая, дома 2, 2А, 13-21.
