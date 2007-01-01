Афиша Обнинск
В детском саду Калужской области уже неделю нет отопления

Евгения Родионова
21.10, 09:45
В понедельник, 20 октября, жительница Козельска оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить вопрос с отоплением в детском саду «Ласточка».

По её словам, в детском саду нет отопления уже неделю, в помещении очень холодно, а обогреватель не обеспечивает постоянную поддержку температуры.

— Группы греют обогревателями, что противоречит нормам СанПиН. Мало того, что это не безопасно, так ещё и сильно сжигает кислород в помещении, от чего страдают дети.

Администрация Козельского района прокомментировала ситуацию:

— Существующая схема теплоснабжения не позволяет стабильно отапливать детский сад при плюсовых температурах. Ежедневно проводим развоздушивание системы отопления. Также в детском саду установлено электрическое отопление на отдельно выделенной линии электропередач, за счёт этого поддерживается нормативная температура. Для решения проблемы планируется переподключение детского сада к новой строящейся котельной школы №1.

