Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
20.10, 17:06
Ремонтные работы запланированы на вторник, 21 октября, сообщили в городской управе.

Электричества не будет с 10:00 до 17:00 в следующих местах:

  • д. Шопино (частично),
  • д. Верховая,
  • д. Желыбино,
  • д. Воровая,
  • д. Шахты.

