Недвижимость и ЖКХ В Калуге восстановили подачу горячей воды для жителей Правого Берега
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге восстановили подачу горячей воды для жителей Правого Берега

Евгения Родионова
20.10, 15:32
1 369
В понедельник, 20 октября, прокуратура города Калуги сообщила о восстановлении горячего водоснабжения в микрорайоне «Правый Берег».

По словам прокуратуры, жители оставались без горячего водоснабжения больше положенного срока.

— МУП «Калугатеплосеть» произвело остановку котельной для проведения ремонтных работ на трубопроводах, - сообщили в прокуратуре.

Горячее водоснабжение восстановлено. Должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Всего: 1 комментарий
