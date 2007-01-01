В Калуге восстановили подачу горячей воды для жителей Правого Берега
В понедельник, 20 октября, прокуратура города Калуги сообщила о восстановлении горячего водоснабжения в микрорайоне «Правый Берег».
По словам прокуратуры, жители оставались без горячего водоснабжения больше положенного срока.
— МУП «Калугатеплосеть» произвело остановку котельной для проведения ремонтных работ на трубопроводах, - сообщили в прокуратуре.
Горячее водоснабжение восстановлено. Должностное лицо привлечено к административной ответственности.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь