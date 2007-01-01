Калужанка бьёт тревогу из-за дыры в асфальте на Николо-Козинской

В понедельник, 20 октября, в нашу редакцию обратилась подписчица с просьбой привлечь внимание к проблеме с дырой в асфальте на улице Николо-Козинской.

По её словам, напротив Центра занятости населения дыра приблизительно два метра под асфальт сохраняется уже месяц.

— Все обращения не находят решения, отписки о нехватке времени. Рано или поздно тут случится провал машины или чего хуже поползут дома, так как дорога под наклоном, тут всё размывается очень быстро, - беспокоится горожанка.