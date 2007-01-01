В калужской деревне спиленные ветки превратились в несанкционированную свалку
В воскресенье, 19 октября, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой принять оперативные меры по вывозу спиленных веток кустарника в деревне Канищево.
По его словам, у конечной остановки общественного транспорта начала образовываться несанкционированная свалка.
— Спилили кустарник и бросили. Несколько месяцев не вывозят, - написал мужчина.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— В течение недели выйдем на место для определения зоны ответственности.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь