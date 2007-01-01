Афиша Обнинск
В калужской деревне спиленные ветки превратились в несанкционированную свалку
Недвижимость и ЖКХ

В калужской деревне спиленные ветки превратились в несанкционированную свалку

Евгения Родионова
20.10, 10:11
В воскресенье, 19 октября, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой принять оперативные меры по вывозу спиленных веток кустарника в деревне Канищево.

По его словам, у конечной остановки общественного транспорта начала образовываться несанкционированная свалка.

— Спилили кустарник и бросили. Несколько месяцев не вывозят, - написал мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— В течение недели выйдем на место для определения зоны ответственности.

