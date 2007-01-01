Калужанин рекомендует не ходить по опавшей листве

В понедельник, 20 октября, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой осветить проблему ненадлежащей уборки улиц.

По его словам, на нижнем отрезке улицы Плеханова, от Пушкина вниз коммунальщики не провели очистку тротуаров.

— Не ходите по опавшей листве! Это опасно! Она скользкая! Мокрый кленовый лист на тротуарной плитке хуже гололёда. Первый раз остался на ногах, во второй пришлось сгруппироваться, чтобы не поломать себе ноги, - рассказал горожанин.

Управление городского хозяйства Калуги прокомментировало ситуацию:

— Механизированная уборка тротуаров в летний и осенний периоды осуществляется с частотой 1 раз в три дня. Однако, следует понимать, что с началом листопада, особенно в дождливую погоду, количество опавших листьев заметно увеличивается и это естественное явление для этого периода года. По плану уборка на этой улице будет завтра.