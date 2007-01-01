Калужане требуют восстановить водоотведение на Тарутинской
В воскресенье, 19 октября, наши читатели рассказали о проблеме с водоотведением напротив дома №257 по улице Тарутинской.
По их словам, после осадков на улице образовывается огромная лужа.
— Была дренажная труба, но её закрыли бордюром. Зимой будет месиво из наледи, если сейчас не решить эту проблему.
Просьба к администрации города и ответственным службам решить вопрос с водоотведением, - описали проблему подписчики.
Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.
