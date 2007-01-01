Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужане требуют восстановить водоотведение на Тарутинской
Недвижимость и ЖКХ

Калужане требуют восстановить водоотведение на Тарутинской

Евгения Родионова
20.10, 11:00
0 148
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В воскресенье, 19 октября, наши читатели рассказали о проблеме с водоотведением напротив дома №257 по улице Тарутинской.

По их словам, после осадков на улице образовывается огромная лужа.

— Была дренажная труба, но её закрыли бордюром. Зимой будет месиво из наледи, если сейчас не решить эту проблему.

Просьба к администрации города и ответственным службам решить вопрос с водоотведением, - описали проблему подписчики.

Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlvS2g0Y29JQzc3b0VCUHlLNVpsM1E9PSIsInZhbHVlIjoiRW5Za1FRRUhCM240WUV3WFF4bUFVMDhiM2hDMVdOQzdRVXNVOXNacFNPUmZkdmR4Y1FlTFF2eFdObHF4RVg0bTY1ZUxOVkJJWWlRcDNKbndqRHNXaTlOU3hCSGc4Z29saUl3dEx0ZWI0ZytiNGQ3blVMTVEzSFFaN2hkdExYeFNaeDhkcHBDcmJRWTBWeEpaZ3JDZXlURDI0KzF5M0dYRDdZV0FETzJaMGRaeFJFLzQxZDJZeHVVa3h2Y0wvZkphUm9GM3lZZytnZ2hlN1FIM0QrWDJrWmZYaVNhZmpDVnRVVFpQUExSSWhxMmxzczBxd2dPazN1WnRPZVEyS0lvUkpHU0NoOVJxRWdiODE0S1lKVHlVZHdwd2RrVzdKVkVzSGNQbW5LT0FVOHRJVnhwVjEraDlvLy9KR0g1YkNSOEhJcDErZXlBSzdWclk1VVFXTUtBUFUrUnA2clJLQ0ZIWEhmTEpFOUpWNld4bDFBNGpvQjVBNTVobm5FNXlVZnFPSll5TDJnbjFKZU9WVWljNHptTFljWHlsSHJxQnJ1YUVzMWYxYmVYZFRuWUF6WUtsMzhBUmlrby9YN2VLaXE4SCIsIm1hYyI6Ijc3MjQ4ZjM3N2NkY2IzNDRkZmE2ZTcyZmRjYTc5YTZlZThlOWMzNGMyNDgwMTZiZDNlNjA2Y2Q1MTMyZGY1NzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndoSDNvWUUzQ2U3bnR2eGdvNFUrNkE9PSIsInZhbHVlIjoicFp4d1VubVRDR05iTTJCQUQwTy9NSnJkMS9tWVhWeVM0NWxjMHZvMWM5cS9Qek5FbHR2ZGpxN284MjlXOVo0MGdMRGdxUlZjV04wdkpvYjNZcEJjTEZBaS9tUjN5RWlEa1cyM2NtRlY3SGsvTGRFRzNqR1FPcTI1NzNxMmErcThud1VQeWFpYnFzWVhPd20yWWJ5Ny94OVgzYVpiZjgzNG9iZmFRbitDWXV0UDMzdXhaczFURk83KzU1UUxURmZwYUNRUnprSTVsQ1gySnovSmd2WWJoR1pXM1dHYjBPQXpRQTJNQ2Z4Z0lkN012bUdjcmtGUldaNHZEZnIyUFZTK0RIRTRWenR1WnAyb1ZhaTFueG9NUkpvUUt4cDA0SmVkak5JNG45R2RFOFJrQWRBRmYrV2ZEdmVxQmdxdGpjWVFia2NkZjEvQkpNTDlIOURFSUtsREZLVlZacTc5TXUyanFEbEhEOERMZUw5YmwwVjVoN2pSUVUxQmlxMXljUmJLL3h2MG9aTkFGSGIwQzR0cFZ2a2JpdW9CY1hocTlhbk1mOVdjZEpyN1F6TEIwNHozclRrU2xzc0tEY3FKSUZad1B0YndXendoM3pXKzBKM3ZTNzUrMUtGWnNLeENoTTlpZzZMNi9vaTdORGFXczFYbGphQmVjZzZvMWV4N0FUekMyenVmbkxLckhlRlN4RkJXRUFJRVQ5NFJSeTJqM0ViRGZtRHVQNS9nVWxrQUxsZExzL3RMMHZaYmhlVzltV3FLcS9JUnl0TFNRb3ZDTkdpd1Z4QkpWL1RtWkhZbDFiSkJCNUVYZE5mRkhLUGNITDFnQXJNNzV2Wi9rZmFxenoxVCIsIm1hYyI6ImY4NzU4NDI1NzVmNjcwNThmZTcyMDU2YjVlODAyNzk3NDhjOWI5MzBjNDhkOWU1NWZkZDNjMTYzMDQ5NDBmMjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+