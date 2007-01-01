Жители Малоярославца просят остановить халтурный ремонт фундамента их дома

В пятницу, 17 октября, жительница Малоярославца оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой организовать проверку работы управляющей компании многоквартирного дома.

По её словам, УК проводит некачественный ремонт фундамента дома №11 по улице Российских Газовиков. Обращение в Госжилинспекцию Калужской области не приводит к результатам.

— Управляющая компания «Маклино-Т» допускает разрушение отмостки дома, которая уже не выполняет функцию гидрозащиты фундамента. Вместо проведения экспертизы и капитального ремонта с заменой подушки, УК планирует провести халтурный ремонт путём простого залития раствора поверх разрушенной конструкции, что запрещено техническими нормативами, - пояснила женщина.

— Основная проблема в том, что УК отказывается от экспертизы и планирует некачественный ремонт, что усгубит ситуацию, -беспокоится горожанка.