В Калужской области жалуются на стихийную свалку возле завода

В пятницу, 17 октября, жительница Козельского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой разобраться с проблей вывоза мусора на Механическом заводе.

— Как повлиять на руководство района, чтобы люди работали, а не просто сидели в своих кабинетах. Что будем делать?- пишет женщина.

Администрация Козельского района дала оперативный ответ:

— В этом месте образовалась стихийная свалка. Сейчас заключаем контракт на уборку таких свалок в текущем квартале. Подрядчик вывезет мусор в порядке очередности.