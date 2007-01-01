Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области жалуются на стихийную свалку возле завода
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области жалуются на стихийную свалку возле завода

Евгения Родионова
18.10, 16:15
0 281
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 17 октября, жительница Козельского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой разобраться с проблей вывоза мусора на Механическом заводе.

— Как повлиять на руководство района, чтобы люди работали, а не просто сидели в своих кабинетах. Что будем делать?- пишет женщина.

Администрация Козельского района дала оперативный ответ:

— В этом месте образовалась стихийная свалка. Сейчас заключаем контракт на уборку таких свалок в текущем квартале. Подрядчик вывезет мусор в порядке очередности.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imc3RjVlR1c5R2dGMCtqUDgwVjEyNkE9PSIsInZhbHVlIjoiTndjWGtRMU9UM2d1WHhJa0ozdEJ2czB3c0FsM1dpQTQ5S1V2U2lDSXhNTjQ1ZE9qMUNzbW15WndiUG5zOEU1QVJKTWhkVjFQbHJaYllldTg3N1hJWXZaVERBS1UxS1B3OGh2UldKYTlaQy93akxndE9aUHVwdE9sbUVYczlMbXN6U3FYZklHc1pOSk5IeFAwTUhrMTYveTFCV2xnL2FlWEhQdnkzQ0hlMU83NCtITGJzQXF2aERrR0ZjUHhLejZWOTVZcDZXOHluSVNGVWE4VjlNMG9YVXgzSkhBYlBzNmRZMElaL0RKL0ZMcUo2YmhLZWFtKzd2NGpnd285b1lmWE1MYTg5MFUzQUU4WCt3djVtWWptOTU0bVdySENzNjhveHVHSU1kNENmS0ZzU3ZveUFVMVR5TkFXUVd4UzlkTENHVmNySG1RTTA2cEN2cG45QVZoNXdRRk9zRzdCUEpUd0dJdkp3Nno2cEZFSHdGQlFRc0hsdVJCWGE4S3B2NUhCQUVZQTJnMzBCK2RiNktqelpUclZsYXQ0SEZpbHZBdEFEa2hSbTdQMW9BSzlNTkRZNm8waHkrZHRjRHh5bXF4MCIsIm1hYyI6ImRiOGQ4MTU0NDAxZDc4OWIzZGY5NzlkMmQyMjBiODNkMGNkODhhODEzZmMwYTZiZjA4ZWVhMDUzNDZiNGM4MTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNaSi92QUNWRk1icXEwMXZ3RFI2bXc9PSIsInZhbHVlIjoib0tIdkhHT1lwSmhZS1pwZVh3UWRjZlFmYmpmb2xyWmJ1Tkl2ODVCYTBtb1gydmVlTDJDeUQ4OUh5NmN5R1BpcnBhSnhSS2N1aUFmYUM0UVNGNlNEQkRWbGsxSnI5VHNKeUQ4M1dybHRoaktPTSt2RnRNSFMvZUpPNEVvelRLQjE1b0VUeU1kS0dSL2lUdkpLaFRsbmNReUVCYzAvTVpnL0NCSU4zNHZvNEQ1ZFhYMHJPaVZodmV0OER4MjE1R3VyOVZPNURJb3hpMTM2blUyT25xN1VkZkF0dHlXMXZGM1Jod1J2bnZGOFdzdzRjcE8wcittVGZSeDBaZ3BmalRydUpuRmdoNHpWaUxFZjBoZVZhVm14QUVhZkVEU0I1Z0NzZXVuQzAxVzdBcFA1eCtGR2ppZlV2QnEwMWx4ckZMeFg5aUFGTjF6T0NQUGdEMi9nK2pNU3pqQzRSR21rTm5YUlBueWtjdXlpbnJFYlN0OTEzOVgrdlJxM1ZXN1VyS2hWdFlHZ3FwUkFaM1lBNmZwMDRVTEMvdEcwU2hHM0luY0JvVG8wTUVLa3lKdjY2alNPZnh6Ti9iTVRnVWUreXIwLzJ0QjBtUGFBWnZDeE0xeHlWeG1ocGdXTkZuL3NWSGRYZ2NnTjVqd2EzVVp3R2w0U1AvTTdHcWlSUGxJcFVOMlhSbWhiamFuV2RKenp5TmdlaFM5d3kvaEppWTVxMHVkcEFucmcvNjhhaWJoR2Z6cUt2cHlIUWpRZUl6eXo3NjljRkdobkFmbVYzb0poZFRkdUJ5UXB5NUg2dElmb1hxdy9WeHlMaGN1bjVjdnpnZERodVF1bklYNUFkQUZuQXVvUyIsIm1hYyI6IjlmY2E5OGUyNWExZTFhZjFiZDEwMmI3YWVjN2IwY2NkNjE5ZjJlZmJhMTY2NGVjMzM2OTViMGJkNDM1MzA1ZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+