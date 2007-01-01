В Калужской деревне восстановили водоснабжение
В пятницу, 17 октября, прокуратура Боровского района сообщила о восстановлении холодного и горячего водоснабжения в микрорайоне «Молодежный» в деревне Кабицино.
По словам ведомства, ранее прокурор Боровского района выезжал на место коммунальной аварии для контроля над ситуацией. Жителям организовали подвоз питьевой воды.
— Установлено, что 17 октября произошёл сбой холодного и горячего водоснабжения жителей микрорайона «Молодежный» деревни Кабицино Боровского района в результате нарушения целостности трубопровода холодного водоснабжения, - пояснили в прокуратуре.
В настоящее время ремонтно-восстановительные работы проведены.
