В Малоярославце вернули воду
Ремонтные работы в завокзальном районе завершились вечером в четверг, 16 октября.
Залатать трубу удалось с третьей попытки, сообщил глава администрации района Вячеслав Парфенов.
С места раскопок он поехал на котельную, расположенную на улице Мирной.
Тепло уже начали подавать, но батареи нагрелись еще не во всех домах.
- Давление в системе пока остаётся недостаточным из-за завоздушенности, однако работа по подаче горячей воды ведётся, и параметры постепенно растут, - прокомментировал Парфенов.
