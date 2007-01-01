В Малоярославце вернули воду

Ремонтные работы в завокзальном районе завершились вечером в четверг, 16 октября.

Залатать трубу удалось с третьей попытки, сообщил глава администрации района Вячеслав Парфенов.

С места раскопок он поехал на котельную, расположенную на улице Мирной.

Тепло уже начали подавать, но батареи нагрелись еще не во всех домах.

- Давление в системе пока остаётся недостаточным из-за завоздушенности, однако работа по подаче горячей воды ведётся, и параметры постепенно растут, - прокомментировал Парфенов.