Недвижимость и ЖКХ

В Малоярославце вернули воду

Дмитрий Ивьев
17.10, 09:53
0 220
Читайте KP40.RU:
Ремонтные работы в завокзальном районе завершились вечером в четверг, 16 октября.

Залатать трубу удалось с третьей попытки, сообщил глава администрации района Вячеслав Парфенов.

С места раскопок он поехал на котельную, расположенную на улице Мирной.

Тепло уже начали подавать, но батареи нагрелись еще не во всех домах.

- Давление в системе пока остаётся недостаточным из-за завоздушенности, однако работа по подаче горячей воды ведётся, и параметры постепенно растут, - прокомментировал Парфенов.

