Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Десятки домов в Калуге остались без электричества
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Десятки домов в Калуге остались без электричества

Дмитрий Ивьев
17.10, 09:02
1 937
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ремонтные работы проходят в пятницу, 17 октября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Коммунальщики обещают, что свет вернется к 17:00. Публикуем список адресов, попавших под отключение:

  • 2-ой пер. Дорожный, 2-8, 3-5,
  • пер. Вагонный, 2-18, 3-11,
  • пер. Дорожный 4, 6, 8, 10,
  • ул. Дружбы, 2-10, 1-7,
  • ул. Ольговская, 3, 5, 6, 7а, 8, 10, 10 к.1, 12, 12 к.1,
  • пер. Ольговский,
  • ул. Отбойная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 38, 41-61, 57,
  • ул. Подгорная, 1-25,                                                       
  • ул. Тарутинская, 118, 200к.1, 192-200, 225,
  • пер. Тракторный, 1,
  • СНТ «Карьерный».

Новости по тегу
электричество
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
0%
0%
0%
83%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9MTTNNZ241ZE5YQkc1TG1xR2FiZHc9PSIsInZhbHVlIjoicFlyYk1qak1WWnozVjRQNXBtT3RMODBuazY0dC9oVjdEVHpnZk1hUmwyWjFrRjk3c3ZwbWRGaXlvV0VnLytrZ1RuWkFxNVIyS0JLa0tOZEl3ZUk1a0VnSExpRkorNTZ5WjEvRU1UTlpXMlVmZkZ5MXQ4TVlCM28xWGJNQk10dmpYdFBmR3RMRUJPVDVBWHBvUTRuekRBT0RLaS9KTFVJNWkvQURCYW1uL2dnU0JEbzJPVHVnL09xYVpsZ3EzQjY2VisxL0NtQld3SUI1cGl2ait2a0tGa08veFBobWJhVlcxKzEzazJibnFFQU9La2RSZjJzSmQ1bzJWUjZOM25TLys1cEZnbWF1MmZaMWowSnZtVm1zelJaZm1IR2YxQ0dRUDBGRk1yRVpJSGp2eXYrVzA3L1U5R2hnUnhGZXhUK1VnQmlOMEdvWmRCZDVZeXB3U2h0UVVvcnFXR0RYOHhkUTlkWW5Fc2gveWVRc2krVEZyUWhiVXI2bUpKQmxsVEU1Y01nbFQ2Ky9NTnErcVpadzNnaFFxbm1rVHZ5WEd5Vm8yb3djYmVXK2R6QWU4UnUyUTdhRjF6aml6UmdXZUhBaCIsIm1hYyI6Ijc1NTY3NjQ5ODMyMzcxNzg2Yjk1ODU0N2Y5YjJmYTRiY2NmNWRjNWZmNGM2YzgzOTMyNDYyOWYwNGI5YmQ3ZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBJNlFVOFdJdDFnL1haUkQ0YUozOXc9PSIsInZhbHVlIjoiZ2FZcE1qL0g5UEpYR1JXR1dML0t5WEcycERDRlJ2ZERJV3p6UDBOY0V5TVpXd2xGcGtUNFhDc1B4TXhtSFYwOWhueVQ0WXRiZjJFRVNhcnQ1VHZtTVVDdEdwbDkwTXBRRSs0VDA5Nit3OUtycHBaZHNSdG5Jc3NXUVdTOXNST0d4SExUNmV2WFpyb3ZteHlLblVnd0cyWHI0bUFGejRXL0JWU1RKNlhOVklHazJRc08vTjRpUU5LaHpXemJibDJqSkhoc0pTMnc0VjlJcmJvY3RxVnU0N2c3ZGxrTk84NG9iaUZodVY1VlJmY2JDbVVaSkhCWHVlZ2tmeDJlbzBvT2graXFYOWhyTDh1NjVETG9EZStKbFVMZE9ieS9EQmh6dVhhcjZCUVZiSUw3UWdLN1pvZmQ2MkJ6NXZyVHUzalo3K0MrRmoyaHFoUmdSRE00cmw5bnhTNU1zRGFkT05YejA5NHVPVzBCYnNNTSt6bWZ0LzJhV2dNSE5GR3Ixc2IrbWZLcVZVS1F0VDBmSytzSjRuTVJGd0xReUVRdnNsUW9zUFpDWUpqSlRPRlNCSTZiVkFqVGxoeHMwWTlKMVBqWExUR0J4TVhueXRlL056eHc3WUtycjlDQUNYNHNEV0xZSXBCWFVhcXAvYTJ4bmRrbU91bFFnd29yNUxkdTU0MEFhUm5jQTAvSlk1cFR0M3RVY0U5V014K1IzOHhiMmV0TWFWSldtQTU1QzZ3T3FQNGNSeThnUytjbXNhQ1lnQWc3NmphZ2JqTWNWS0pHb2tJcDVZSmRpa1F3Y095R3VHY2tpbWtrLzRGM2NON0EzR3RuYlhSVlJFTWEvQkYyNzhCTiIsIm1hYyI6ImU1OWQ4M2FhYTkxYTZlNDI4NzY5Yzk2MDQwNjkzNDkzMWIzYjg1Y2FhNDJkMzBmNGI4MzY4Y2Y1YjM3N2YyM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+