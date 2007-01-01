Десятки домов в Калуге остались без электричества
Ремонтные работы проходят в пятницу, 17 октября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Коммунальщики обещают, что свет вернется к 17:00. Публикуем список адресов, попавших под отключение:
- 2-ой пер. Дорожный, 2-8, 3-5,
- пер. Вагонный, 2-18, 3-11,
- пер. Дорожный 4, 6, 8, 10,
- ул. Дружбы, 2-10, 1-7,
- ул. Ольговская, 3, 5, 6, 7а, 8, 10, 10 к.1, 12, 12 к.1,
- пер. Ольговский,
- ул. Отбойная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 38, 41-61, 57,
- ул. Подгорная, 1-25,
- ул. Тарутинская, 118, 200к.1, 192-200, 225,
- пер. Тракторный, 1,
- СНТ «Карьерный».
