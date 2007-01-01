В Малоярославце завершили ремонт водопровода

- Все врезки нового водовода завершены, - заявил днем в четверг, 16 октября, глава администрации района Вячеслав Парфенов. - Готовимся к пуску водоснабжения в завокзальный район.

Пока воду можно бесплатно взять в аппарате на Московской, 77а и в цистерне на Мирной, 3а.

Также решается вопрос с отоплением. Проблемы есть на котельной, расположенной на улице Московской.

- По отоплению нет должного давления в системе обратной подачи. Но за короткое время вижу, что оно поднимается, - заявил Парфенов.