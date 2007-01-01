В Калужской области завершилась программа обновления коммунальной инфраструктуры

В регионе завершилась программа модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, реализуемая при поддержке Фонда развития территорий. Об этом сообщил 16 октября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

С 2023 года в рамках инициативы было обновлено 81 километр коммунальных сетей. В Калуге отремонтировали 8,9 километра теплотрасс, в том числе магистрали, идущие от котельной на улице Вооружённого Восстания. Благодаря этим работам значительно улучшилось теплоснабжение для многих жителей областного центра.

Комплексная модернизация инфраструктуры позволила повысить надёжность и качество жилищно-коммунальных услуг для жителей региона.