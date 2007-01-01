В Малоярославце затянулся ремонт водопровода

Работы в завокзальном районе начались 15 октября и продолжаются до сих пор.

Ситуацию прокомментировал глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов:

- Случаются и форс-мажорные обстоятельства. Была установлена муфта, уже хотели подавать воду, но, к сожалению, муфта оказалась бракованная – и водопровод обломился. Сейчас привезли новую муфту оперативно.

Он попросил жителей войти в положение. Вскоре воду обещают начать подавать в систему.