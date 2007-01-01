Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Малоярославце затянулся ремонт водопровода
Недвижимость и ЖКХ

В Малоярославце затянулся ремонт водопровода

Дмитрий Ивьев
16.10, 11:01
0 257
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы в завокзальном районе начались 15 октября и продолжаются до сих пор.

Ситуацию прокомментировал глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов:

- Случаются и форс-мажорные обстоятельства. Была установлена муфта, уже хотели подавать воду, но, к сожалению, муфта оказалась бракованная – и водопровод обломился. Сейчас привезли новую муфту оперативно.

Он попросил жителей войти в положение. Вскоре воду обещают начать подавать в систему.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5haHZ1bk5PSEt2dUpjblQyZ0psU0E9PSIsInZhbHVlIjoiTXQ0WGlLZWZ1dy8wbWwyODk3OHU5MVY1N08wTG56ai9abUNaZ0ZRNVlkc2l5RHc5NHZCU2NBSHBGYWxXSHI2WkUzWlY3N3JUM29ybzdhaitkK01FNFVsZjQ4enFuWFlzSTZrWHY5bFZnZHBFbGRiOGpHT05LU0RMZTdDQmdmRnhTcFltMUJ0bWh3aTllNHFmcTRiNE45ZWd1OXNGWDJVdE5xTFVSQm1HQTlibDd3eFE5Q1hKN201ZllmL3pYTy8wUVVwejBwdm5XZzJkUStHNkFCVVdzUUd5TDQ0WXo2M2hLclZxVzEvTFpyYnFtNExlNFlpNnBwblIvV0NubkZLVVo3ZHIvM252MFVtVk5LOXNwb0ordVBvRDIvNlNTTUxhcEx2SzN5UytSY2tKOTBGMi9tRmkxKy9BVU5aR1BBOTdERXFnQk85blBOREpZSzFiaDM2YUI4WTYxczFCL1Q5bEpzejdYd096SGc5WlJEZWN2WjZOMlcxUFBCMGdmZURVYUgzckNRSklOS2duOGNCOE5EVndZaUwvaE9CUHVRVEpEeitYTUUwVU1JbExjREhEc1BST0Znb2xmRkdwOElpciIsIm1hYyI6IjU1NDlkODU2OGQ0ZWNhMmVlZjY2MWVjODU2YzgyMmNjOWM1MjdmN2M3ZDgwOGQ2ZDE1OWE5M2MwNjg4OTI5ZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhRcDY4T2locVpXdW9EdmhQZld1ZGc9PSIsInZhbHVlIjoiMG41eitac0UxRVhldkpCazBWSFh0SkhJNHRwY3NrQTlkbmlQNVFQdnpISW8vMlEyTk9tSkR3bmlKY1RWWjJHbjM2enNrMEx2dTRsakVQT2NGNFh5d05DT2lVMTZjUlBTTlVLbUd2bk1oWjB0eUZybDQ0NStPWC8rSWZaRFFhemo4c2tsY0YrSzRQd1N1N2hxMTZLaExPSzJEWDVHbUJhUFAvM1pRa0lIeXNqNTl0ZUdBQkhkcnc2SzdtMi95dG9PQ2JjU1Y3eU9tbDJrY2svOVhJbXFERC9wUUovOHhnNk1mSXlsOTdneEI3ZnhTL3pNNmhZaEtIa3pIcmg2a21MR2kyNStRTlNQemZhU1BJWGZ5dEJsVWxMK2hqeTlKa3NmWjRFQlJZaTNWNm9YaWpXUTZxZmc1aThwVnczSGN5TXJJdWs4ODJKT24xWnlDQ3ovcXVKUGJXYTNvMlZSbmVPcE41OEhJVGhlZUJ1RlpWais4bUEzQ0hjd0NuTjNQcVdUaGZuU0FPS0t6b1lZRVdHVEhvY3BvUmVWMUNoQVlZbmUraEJORmJlbFRQNEcybnlFSnFFdHptb1RMN1lhMVZhSm9WSlpjNGNibmgydjlsWllsOTV0V0JZMm4rSUk5TVlmbGdRanljaEMxZEYvWDBBSTBKYlBnZ1BjeElSWUI1VUdONGtMR1FYWHc5eW1oMWRabTJydHlHWnNVRS9SaVRjUWtrbWhYWWkyZUpPQXhicmxvVXRNNjBBWkdTRlZ6NlNJVVNEWUNnd1hMajRkM3FnMFFkc1JoNmZXazcrV1dJcTVDclpmMm1hTVB0T25ST1NEc2dYdytwT2J6Tk1MYWxHNiIsIm1hYyI6IjFiMTcwMTQ1NGM4YmMxZTNjZGNjYmI5MDhkMjAwMmI3YmI5NzkyZDliZTAyN2VjNDBlMGI4MzY0MGRlZDUwNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+