Губернатор Калужской области поручил улучшить качество ответов на обращения жителей
По данным регионального Центра управления регионом, на начало текущей недели количество жалоб от жителей на работу коммунальных служб сократилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Он напомнил, что модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионе ведётся системно. За последние три года в населённых пунктах области заменили 53,2 км труб в рамках программы повышения энергоэффективности и обновили ещё 57,4 км изношенных теплосетей. На эти цели, в том числе, направляются средства, высвобождённые за счёт списания задолженности по бюджетным кредитам.
Тем не менее, отдельные проблемы всё ещё возникают. Так, в военном городке Козельска вышла из строя котельная - ремонтные работы уже идут. В Калуге жители чаще всего жалуются на медлительность управляющих компаний. Ранее им дали две недели на наладку взаимодействия с населением, но срок прошёл, и теперь, по словам губернатора, настало время принимать меры.
Владислав Шапша отметил, что в целом поручение по налаживанию обратной связи с жителями исполняется, что позволяет оперативно реагировать на сбои. Вместе с тем он подчеркнул необходимость повысить качество самих ответов - сделать их более конкретными, содержательными и ориентированными на реальную заботу о людях.