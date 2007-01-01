Афиша Обнинск
Губернатор Калужской области поручил улучшить качество ответов на обращения жителей
Губернатор Калужской области поручил улучшить качество ответов на обращения жителей

Дмитрий Ивьев
16.10, 08:00
По данным регионального Центра управления регионом, на начало текущей недели количество жалоб от жителей на работу коммунальных служб сократилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он напомнил, что модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионе ведётся системно. За последние три года в населённых пунктах области заменили 53,2 км труб в рамках программы повышения энергоэффективности и обновили ещё 57,4 км изношенных теплосетей. На эти цели, в том числе, направляются средства, высвобождённые за счёт списания задолженности по бюджетным кредитам.

Тем не менее, отдельные проблемы всё ещё возникают. Так, в военном городке Козельска вышла из строя котельная - ремонтные работы уже идут. В Калуге жители чаще всего жалуются на медлительность управляющих компаний. Ранее им дали две недели на наладку взаимодействия с населением, но срок прошёл, и теперь, по словам губернатора, настало время принимать меры.

Владислав Шапша отметил, что в целом поручение по налаживанию обратной связи с жителями исполняется, что позволяет оперативно реагировать на сбои. Вместе с тем он подчеркнул необходимость повысить качество самих ответов - сделать их более конкретными, содержательными и ориентированными на реальную заботу о людях.

