В Малоярославце всю ночь пытались вернуть воду
Ремонтные работы, начавшиеся 15 октября, продолжались до утра четверга, 16 октября.
Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов сообщил, что к шести часам утра специалисты приступили к соединению последнего стыка водовода.
Он отметил, что в течение ночи возникали технические сложности, однако все они были оперативно устранены. По его словам, в ближайший час сотрудники городского Водоканала начнут открывать задвижки для подачи воды в центральный водовод.
