Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Малоярославце всю ночь пытались вернуть воду
Недвижимость и ЖКХ

В Малоярославце всю ночь пытались вернуть воду

Дмитрий Ивьев
16.10, 08:26
0 241
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ремонтные работы, начавшиеся 15 октября, продолжались до утра четверга, 16 октября. 

Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов сообщил, что к шести часам утра специалисты приступили к соединению последнего стыка водовода.

Он отметил, что в течение ночи возникали технические сложности, однако все они были оперативно устранены. По его словам, в ближайший час сотрудники городского Водоканала начнут открывать задвижки для подачи воды в центральный водовод.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
3 оценили
0%
67%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBzbzdKSU9QYlNDbEJhUlloSkxqWXc9PSIsInZhbHVlIjoiK2RSTGJJTXBvcEd4QmxhOUVRa3oxRGFHVmIvbnBKUDV3Zi95T29UWVlhNkh0ZVc1OER2TUE0S1hKTDJnNnROYklQVVI3TXRZUm5lWnlPeXpzN1BxM0hiejVidS9FUlp3NjhNUVhGYUJOY0NnN3BsZTc3V2RpR3NhUTRLbUdWRDVMZnRLZkZmRkdSem5IZWI1ZTNEbTlBa0RMaWJ6OGJLVXk4blQ0VFJYQ3pHTjNrTG9Qb2o5eWt4RmgvYTBvYUdGWDBHWFdIWXkyZktUVVNJVUdXdUhjUElWdW1wVlpwZ3JweDU5TnFGT21TOGZ4aFJERFFFQmg3K05zcUJRbitZTllYbUpqeW9HNDlrZS9nWi9JdXdUUWNJR095QnRTK2ZncFFFSEdjRlNscFBqMkQ3a2RWcUZCamROSWl4aTBiY0QyNGdFV3Zsa0gwZnBIVU5HcnFKTlRKM1ErS0kyekdtWmt0YWFyb1NyQ2xXaDY4SHI3SXVoY0V6UWRkdjRxNmdQQUVXSnZlb2UrbysxalpLMG1SeTVDVWhtTzB4NmpmdkkzT2x2dURqSE5xT3FIeStGRDFjdDFPUktZcU1INmhGLyIsIm1hYyI6IjkxZjhhYTY2YTkzZTYwMDA4OTFmYWYzNzgxNzFjNzlhYzVmZTIzZTRkYTVlMTAxN2E0NDdhZTE4ZWRmODU5NmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxxNDlWcDU2Nys4aWtIb0phT3g3dkE9PSIsInZhbHVlIjoiU1JMcy9aVnlwR3V6d0twSXRySnl1ODNYK1FCanp6dWsvVmxqemFsL1ZoOEFaWTVMNFNQUzFlVFZ5ZThtQmpIWGVTNXRNS28zendubzJTS3hvRm8zRklhM1FZZlFmbUw0WENlM3pBcmRGNGxJT2cxd0o1aUVpWlYvdnhYNmViN3NqVWc1WitUNDYvMDVWZGV4VTRubjlrc3lrN1Y1dDgwdDF1VU42SkZZdWF6czRWaC9ydVZmZ0JYWHFueUpVRGhQY2c2VTNsOTJPOCtmcE5tRUdJekcxVTdSQUpnSzFvN3NjWFNFWUx4RWtMbnR0WW5mdE5aRjJjL3dDRlBTcHJVbk5LK3dUSHVVK1R5TzBNMTltYk9QMHhOZVZGbDI3SXpncG9XbEwyOXNTYjNOOHRUc3Y0YUZuVzNsNXRmRHVTbDl3S1p2VCs3N0hZMHUwMGRXOFNOaExqVC9Rd1kxZmxrYjRmMk5MaDlZNTBzSjRWVCtyc1RxT1hNamdTNCsxdU90VVRiRHQ1SnZvTFRiQlJUbkR3Kzlaa3dvL05mMzdMODZwK2JvTGpPVTNVTGRuWmxmT2hRcjZETllBeFRZZ1JWc21iQ3JNWDF2T0FZb0gzTFRoWno4VFk3eXR3dTFHYmVoYlEwa29hamp2c2czU2pTeUNXSUJ4Z2VUSDBvQU1WYUZscW5IckFlTnhQMFZCcmRzNU51NzBDZlRXclpVUUo1SFdOODRBdXVNZTVqTExja0Z1NnJRRXlnQkY3QjR6L3pwZlFtNVdmVXpYL1I5djd6TFAwL0lMZXpOMk0zeWFMVUhIc1ZYQi9PVlBmRUtMc2VkSUZISFdybi9xZ01wTzNneiIsIm1hYyI6Ijc3NjUyNmQzYjAxMjU3ZmIxMDM1ZTE2ZjY4MzhlYjk1ZTVmY2ZkMGY3ZmVkZTI5ZTI3NjI1YWQ4ZDMxODVmZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+