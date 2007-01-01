Пенсионерка из калужской деревни получила 248 тысяч с управляющей компании

Во вторник, 14 октября, прокуратура Жуковского района сообщила о взыскании с управляющей организации за несоблюдение удовлетворения требований потребителя.

По словам прокуратуры, пожилая женщина направила досудебную претензию в управляющую организацию, которую оставили без удовлетворения.

— В августе 2023 года из-за дождя в многоквартирном доме в деревне Маринки Жуковского района, протекла кровля и произошел залив жилого помещения пенсионерки, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура взыскала с управляющей организации материальный ущерб, компенсацию морального вреда и штраф на сумму 248 тысяч рублей.

Прокуратура взяла дело на контроль.