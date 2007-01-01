Калужане остались с холодными батареями

В среду, 15 октября, в нашу редакцию обратились жители дома № 2к1 по улице Телевизионной с просьбой рассказать о проблеме с отоплением в их доме.

По их словам, УК бездействует и говорит, что уже устали к ним ездить.

— А у нас батареи 3 дня теплые, потом холодные, после многочисленных жалоб опять на 3 дня теплые. На данные момент они опять холодные, - рассказали жители дома.

— Куда обращаться? Во все возможные инстанции жалобы оставлены, но как подействовать на УК? Как заставить поменять трубы или провести какой-то ремонт? Дома холодно! Или мы так всю зиму будем мучаться по 3 дня? - задаются вопросом калужане.

Мы попросили ведомственную организацию прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.