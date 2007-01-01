Часть Малоярославца останется без воды
Ремонтные работы пройдут в среду, 15 октября, с 8:30 до 18:00. Подробности сообщил глава администрации района Вячеслав Парфенов.
Отключение затронет жителей завокзального района, микрорайонов Чуриково, Заря, части улицы Московской до улицы Первомайской.
Это необходимо для врезки нового водовода.
По информации главы администрации Михаила Крылова, подготовительные этапы завершены, новый трубопровод уложен, что позволяет приступить к основной фазе.
Подрядчиком будут задействованы три экскаватора, один экскаватор-погрузчик, а также три сварщика, газосварщик, четыре машиниста экскаватора и шесть монтажников.
Прорабатывается вопрос организации подвоза воды для жителей в период отключения.
Парфенов попросил жителей сделать запас воды на 15 октября.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь