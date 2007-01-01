Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Часть Малоярославца останется без воды
Недвижимость и ЖКХ

Часть Малоярославца останется без воды

Дмитрий Ивьев
14.10, 17:00
0 295
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ремонтные работы пройдут в среду, 15 октября, с 8:30 до 18:00. Подробности сообщил глава администрации района Вячеслав Парфенов.

Отключение затронет жителей завокзального района, микрорайонов Чуриково, Заря, части улицы Московской до улицы Первомайской.

Это необходимо для врезки нового водовода.

По информации главы администрации Михаила Крылова, подготовительные этапы завершены, новый трубопровод уложен, что позволяет приступить к основной фазе.

Подрядчиком будут задействованы три экскаватора, один экскаватор-погрузчик, а также три сварщика, газосварщик, четыре машиниста экскаватора и шесть монтажников.

Прорабатывается вопрос организации подвоза воды для жителей в период отключения.

Парфенов попросил жителей сделать запас воды на 15 октября.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZMYi9YMkZRcjhDaEV4c3h0amMzN1E9PSIsInZhbHVlIjoiRXFTVTVWWDBsVzcyS3ViNVNsam16WnUwaHFWZ1dpU1V4REVZem44NlZDZUo0WHdXcmdLUFFDM1kya1kzeXlmcW4rOWlTVEJ6YWlLUU8xQTJyZ0FzeHdvRHMvSWRhbmtIeXQrZUZMa1pTM3J3UStWUDgvTDQxOUQwcUpKMFJTWUUycStFMDRhQWVsVi9RZWlQV2Q4aHh6Z01id2Z2L2w5a3MzZldLc1pYUnZuTk9IeWgxZzh3dk8yOG1XK2hYaWZlUVRyQ1ltVVlrQjQzdEV4RGM2STNPL0loMUpHa3JscmFacHdDUG5HM0YxcmcrZGtPMEU2d1M0WktZc1pCRnhLQjZKbklIOVNVd2ZsUTNDRElhRmFJYXBQU213UkJGLzRKSm9nQnpYUUxVZ2tVdVZYa0xLU2pSVVF0NHFPdmRVeVY1MWFadWFVZ1h2eC8wTEZxNUZab1huNm5USmQ5SmdwZExXdVpJMVcyZmNsK3NEMGhRR05HRWNWd3ZlQVkxTTh1eldxcjR3b1VsdVZ5dnArMDBzQmxncTlPYTVua2xYRC80eE5ZWFBCVnRPMVE0QXFweHBBR3VlOWo2SWtuay9mUCIsIm1hYyI6IjhhOGZkMTZhMDYzOTc5ZTliNDVkOGJlY2YyYzRjYTU2NTNiNTY3YzY2ODdhNWEzMGZhZTQzMTY2NmEzNjU3MGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9TTmpXTndDZGczN0lmNGRhdnoyUVE9PSIsInZhbHVlIjoiQ3lsRzVHZWR3MVg3djhrV1FOTGVLM0dHYzVhUTdsQnBYcEFTOWJwenpxZ2Iray96RDA2TnV3VFI4aGFQQmRQeXZuQy82YkdOQ1hNb1RyQzVZMEluajhMcXBpd1hPdnpiMDE3TitBU05lR3hFcGd4RTU5WXJ4MFhmMWxPSmR6UjI2T2dYT04vcmYrNEpBdW5iUzdSZEVVd1RzbzIwQnRRRkVlYWhSSkFnMmhoMmtTYmhFdEdZdElRQ0haaVd1a1VDcmoycUtMSEh0TGRMZVpWYWduZklzem91QTJJRkFTZ0dTUkxKaGdTd0libE54dllKdWZzaitmL2ZpNnM4UmVpQStsd3VOUmtmNGNseG5IdldRUDZLVDZrTjk3OTExdGdDemRBdll1VnU5d0N5cTFSamJRUGtldXdlci9XdXBmVVFNdllTQ01hT0FoUnc2YzB4NWtEZU9QT2RVMHhxbE15dGxiR3RmRGplUS9PcmFldDdiZG5FT0I0d3JnVHZ0MUxrRUY3aHN1MXhsdFZFL2tGNk1lNmZxQ3NKY1ZIWnNkTmRJMkNuNUMwbW1RZFd1MUl2NDZRbWsvTURzTnl1dCtZUDNyNmJXdjZBY25wdWN4MFowMWJXKzdISlZITE1qZURlN2NnUlRyTitsMGZFWE1EYmhqT2x1QkpldVVZWkJQTjZIODFiNnh2RjFiT3ZoN3Zjb245L2NybFNFQXlzdGZoek9JZ25nVWMyMldrOXlUY1dJUTdobTlSWnFOR3lxZm1FUWRtSVJiUlQvU2d3dEJIMmRuL3pUSC94OTIxdzJ6T2xOd3JKbXRuRmM0RmN2c0hML1VySktldWpEeXVsTzl3VyIsIm1hYyI6Ijg4NjA1MjcwNGFlMjdiYjE3N2UyNDU1YmVkMGIyZmRhNjNiYjg2ZDkyOTA2YzYxZGEzMWI0NWEyZGQxNzFkMWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+