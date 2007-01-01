Специалисты нашли причину вечного потопа у торца дома на Московской в Калуге

Ранее мы сообщали о проблеме с подтоплением дороги у торца дома на улице Московской.

Управление городского хозяйства города Калуги провело комиссионное обследование подтопляемой территории:

— В результате осмотра были установлены причины подтопления: отсутствие ливневой канализации, два водостока с крыши дома обустроены в сторону места подтопления, а также уровень дороги по улице Азаровская, где расположен дом, выше уровня дворовой территории, - описали проблемы в управлении.

— Изменить ситуацию может только строительство участка тротуара и участка системы ливневой канализации, которая будет вести до ближайшей точки врезки на улице Московской.