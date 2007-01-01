Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Специалисты нашли причину вечного потопа у торца дома на Московской в Калуге
Недвижимость и ЖКХ

Специалисты нашли причину вечного потопа у торца дома на Московской в Калуге

Евгения Родионова
14.10, 14:14
2 513
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ранее мы сообщали о проблеме с подтоплением дороги у торца дома на улице Московской.

Управление городского хозяйства города Калуги провело комиссионное обследование подтопляемой территории:

— В результате осмотра были установлены причины подтопления: отсутствие ливневой канализации, два водостока с крыши дома обустроены в сторону места подтопления, а также уровень дороги по улице Азаровская, где расположен дом, выше уровня дворовой территории, - описали проблемы в управлении.

— Изменить ситуацию может только строительство участка тротуара и участка системы ливневой канализации, которая будет вести до ближайшей точки врезки на улице Московской.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
4 оценили
75%
0%
0%
25%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNvY3F0TGdjL1o3TWR5U1VXZVhtZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiRWc3aUJpRDdjWmZoSU5OOXl5OHcrekcybVBCa3Q3clNudnM5UmNqTWgwbnlyZlJSVTlnRTFvNmZsc25ra3lQQnFHek9nWlN0aS9aK2tWSWdEZTF6QnNaMHJPbi9rSnlSQk1rZ0hCQjRiMW1YZTJHRUNDSW1tcUJJdHRVdmxVY2xVTzVhODI5eVVMUGVUaGg3cnN5SnU1UjUrYjVwYVN5UUZFRncxT2Y1Zm1uTW16RmZhRUxNQSs2cGdmVkxlMjZKaW4zeGlrNTZXMHU2MURaS0Q3bmppVnQ1ZzNTWGI2UlFoc2N2a2J4R3A2SWZmemhGeWJkTDlVMks3VFMrQ1lHWHB3S1ZJT3RiM0RSeUk3ekZvd2ErQnNWSm4rT3VFdVJ2YVlDbnNtZGlwRkdXakVuem9nYnJLTUlKT1M0YUQ3NHZ2Q01jV0IwWVpBalp1UjdMcEF2b21UcnRmUkNza2U1MEhwSDFMM0FXalFJSmx2cWNxVVFvWm9IRkkwWGpicUpYbzJKYmpLOWhDRzNiZHp3TmlTUmV2UFpNS04wRDhYR0QxeUNWSExPNnRpN0hjcDNOVWU4NyszcmFFcCtyVTlVcCIsIm1hYyI6IjQ2YjY0Y2I5MzIyN2M0Y2NlZmM1Y2YxZDA1M2Y5N2ZmZDdkMzg2YmU4YTFiMjJiYzE1MGY3ZjZkOTRhMDljZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJvTkRRbEdqYUs4R3dGam05ZFcrcUE9PSIsInZhbHVlIjoieGhPSHB3T0VvbFRselhNK255SUVDRkRFbjJGcUQza3gzK3VKbDliR1l2aE1FZ2liWmlHVjdrYzBmNFRScG9OTldoZVBiSVRXdURTSE9RWGQ2ZWJ5OUFRVWl3blpxZVk4eHo4VG1SZmk3VktSTXBrcHVEYnVCN1BYTGViY09XWkhoVkt4WmJqejAwR2xQTGpWV0RWVUw5SURlZWExUGVXdzdnOWorcHMwbE4vS2t5Z3VXbHVCYzh6YWlPZWs1ekROYVpiVTNlb09iYlpJS011ZnFhdDhhcjRYd3ZyZ3lod2N3Nkw0WlFZV0NwM3FpQXlnUDhYSktzLzlGZHdQTHVBbE0xMk1va3d5aEcycFZ3L2hOeXQvVzJDSi9nTmgxUlJKbzd2TDROVXV6bWZyV1pSSnlMTGFXSnRXN0JENzJjTW51bDBhSVVFQkpLNFpQb2tyM0ptS3JTMnRLQVVJNXFPNjNlTE1zLzZzRFMvaGhaV3QxZUVSSjU2eExsbW1xZ1lLRXM2c3hoQ3UwTG5SeWJCYlVxbHdldWJXS2JqQktMOXZoaGV2SUh6YjVjSUU3ejZQNFl6TUpmRzVRNXhBK1JKQk1BTXMvbzdpb2pXZ0ZOemNqUnkvdVRqeW5NZU1DZlBTUkx4UkhpK3J3eXo1UURZRGdpbFVJR2F1WDFvcW8ra1c5MW1sek12aU5tZEMwR1VScjk3b1pSYk5SeVdoSmZTRkRENnQ5ZC9IMXYzTzZyNmlhYnNSSDFGMlh1d0VDUUFUN2FoK0c1K1ltRElpanlGaUhRRW9KWkJaeVhwRjJIR2NOS2RKWEdweTE3TkFOaVplaGRUVlJReVRiaTNpc2lnZSIsIm1hYyI6ImVlYTgzZjU4NmNiYzc5MGRiZTk2ZjQzMTdiM2RjZmU2Y2NiNDk1OWMzZWZhN2MzYzBlOGU5MTk5YmVlMzQ2MTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+