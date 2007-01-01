Афиша Обнинск
В Калуге упавшее дерево во дворе на Николо-Козинской продолжает лежать
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге упавшее дерево во дворе на Николо-Козинской продолжает лежать

Евгения Родионова
14.10, 10:45
0 402
Ранее мы писали о просьбе жительницы дома по улице Николо-Козинской 66/30 убрать упавшее дерево во дворе дома.

По её словам, оно продолжает лежать до сих пор.

— Прошло уже 3 дня, с момента как они обещали приехать и убрать деревья, так никого и не увидели, к сожалению. А сказали, что приедут на следующий день, - рассказала женщина.

Управление ЖКХ Калуги комментариев пока не давало.

