В Калуге упавшее дерево во дворе на Николо-Козинской продолжает лежать

Ранее мы писали о просьбе жительницы дома по улице Николо-Козинской 66/30 убрать упавшее дерево во дворе дома.

По её словам, оно продолжает лежать до сих пор.

— Прошло уже 3 дня, с момента как они обещали приехать и убрать деревья, так никого и не увидели, к сожалению. А сказали, что приедут на следующий день, - рассказала женщина.

Управление ЖКХ Калуги комментариев пока не давало.