Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области отреагировали на жалобу о свалке на Хрустальной

Евгения Родионова
14.10, 09:30
Ранее мы сообщали о просьбе калужанки разобраться с постоянной свалкой на развороте маршрутного такси №73 по улице Хрустальной.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Отходы из бункера вывозят каждый день, без сбоев. Вчера перевозчик вывез крупногабаритный мусор в полном объёме и мусор из накопителя. По вопросу вывоза веток и шин необходимо обращаться в администрацию города.

По словам администрации города, в течение трёх недель уборка на контейнерной площадке будет проведена.

