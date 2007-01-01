Афиша Обнинск
Север Калуги останется без воды
Недвижимость и ЖКХ

Север Калуги останется без воды

Дмитрий Ивьев
13.10, 15:52
1 1157
Ремонтные работы пройдут в среду, 15 октября, сообщили в областном водоканале.

С 9:00 до 20:00 (а для мкрн. Малиновка - до 5:00 16 октября) будет наблюдаться пониженное давление или отсутствие холодной воды по следующим адресам:

  • мкрн. Северный
  • мкрн. Кубяка
  • мкрн. Байконур
  • мкрн. Канищево
  • мкрн. Терепец
  • мкрн. Малиновка
  • мкрн. Ольговка
  • мкрн. Малинники
  • д. Лихун
  • д. Швейцарская
  • ул. Тарутинская (часть)
  • пер. Сельский
  • ул. Яновских
  • ул. Михайловская
  • ул. Сретенская
  • ул. Дальняя
  • ул. Светлая
  • ул. Терепецкая

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - пояснили коммунальщики.

Партнёрские новости
