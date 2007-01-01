Север Калуги останется без воды
Ремонтные работы пройдут в среду, 15 октября, сообщили в областном водоканале.
С 9:00 до 20:00 (а для мкрн. Малиновка - до 5:00 16 октября) будет наблюдаться пониженное давление или отсутствие холодной воды по следующим адресам:
- мкрн. Северный
- мкрн. Кубяка
- мкрн. Байконур
- мкрн. Канищево
- мкрн. Терепец
- мкрн. Малиновка
- мкрн. Ольговка
- мкрн. Малинники
- д. Лихун
- д. Швейцарская
- ул. Тарутинская (часть)
- пер. Сельский
- ул. Яновских
- ул. Михайловская
- ул. Сретенская
- ул. Дальняя
- ул. Светлая
- ул. Терепецкая
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - пояснили коммунальщики.
