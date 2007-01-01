Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Малоярославце отключат холодную воду
Недвижимость и ЖКХ

В Малоярославце отключат холодную воду

Дмитрий Ивьев
13.10, 15:38
0 231
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ремонтные работы на улице Мирной пройдут в среду, 15 октября, сообщили в администрации города.

С 8:30 до 18:00 холодной воды не будет на следующих улицах:

  • ул. Мирная;
  • ул. Дружбы;
  • ул. Энтузиастов;
  • ул. Строительная;
  • ул. Станционная;
  • Станционный проезд;
  • ул. Школьная;
  • Пожарное Депо;
  • Школа № 3;
  • Детский Сад № 4 «Золотой Ключик»;
  • ул. Московская дома №37, 39, 41, 44, 57, 59, 67, 69, 71, 73, 73а, 77, 77а, 79, 79а/1, 79а/2, 81, 89, 89/1, 89а;
  • ул. Маяковского 2Г;
  • ул. Первомайская;
  • ул. Пионерская;
  • ул. Победы;
  • ул. О. Колесниковой дома № 1, №6, №14, №16, жители частного сектора;
  • ул. 53 Саратовской дивизии дом №4.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkEza1Ezd3AyK09MeFppRzdndjNyVlE9PSIsInZhbHVlIjoiZlVLVFZHc2ZDcU82R1h6K1c1OC9DSkg3OU45bDY0bFNaR1BlVlNvMEo3UTRPcVMzUmlFWWI1VzRpQXU0OWRQQXIrZE92aS80NWt1TnJKVHhoOUVhQk1SSHYyR2FJSWNlOS9KdFVxUG40VHVxZ3dVMTlRNUtCM1FPck5YM2pwZkxiZWFXc0xGSmFlcCtVMnNhWmlaZFJhZldPNVJsc3dsRVBrU0FCMVp4Uy84akNRcGdFTlhBUGFYL1M3UlRsaWlaeWZRME1wQnorZFBEaHljWWtyZEFRZ3Z3d3RwdW9hdk12dDdrcU93UE1IeUt6WnMyNGFJT2tyOGNRZEF1RlhpQ2tvN2twU2hqS3BRd20xOTV4UFB0MWpTaForRmxZQVJxSFhVaEgzTHVJVERLckVOM29FZmpQWWtaY0oxR3h5Uk9mVHNHVXUzWmQrREh3dHI0bE10M2pvUUFIRWxodmd6V21rWUd2TDdudklSbHR4aysrK09YYzk2eHhGM1NqVWcwZGdqRFg3eVlTc2R1TFlta1hNZ01qcG9aQldDQndrQTlGWHZTeWxVTm15SnZkQWtGY2w3V01xTDdlaDh0ZzRFaiIsIm1hYyI6ImYwNjdiY2EyNzE2NjJjY2I1ZDdmYjlhMTVkMDZkOTI4NTA4ZjQ3YjAyYzEyZDUyMDc5NThjYTRiNTgxOTVjMDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJ4UzM3T0FzMm9URTg0VXd1Z1Z2Q1E9PSIsInZhbHVlIjoiR0tRRFpuUTNtbEwvUzNHZ2gxVCtLOGg4eFd5bVdhOHpaU1RsSjRKRCszbzZLemF6bkRGUUVzMnhFYkp6SlRVQXEwOThmd2ZPQXY3UDU1OWh2K3pMSjV3bkxmTUlTYk4zeW9lM2hTck44dDVvZ1k0RUpVQUtaaFlPS053dk01a1BmMitKcjE4cXppQW9zOExuTk1QZktkM0hvU2NuNHpSM2NHQTE5cmcrWHpZem1yU3YwSWtQSE92S0NaWDk3ckdwVE5PNnI0STlKWThRNXZmc05vL0NVeGVNMGV4Wlp6SGZLdE03M0pQTTZLOEVTNkJMd1ZZakp4dGx0cFF4QWp1Sk43MWxSRGJ0SHo1OWpodnFzQnRYbFU5azdWejdFbnY5RU1oTEwzKzNiUFpxQmJaRW4wTjNnMWxXeklaTHM4dUFpVmxGS3RqL1ZZKzA5cEQ4TWN0SzROU2RjSSttTys4dmNHUXRhTnJ0ZllBVGs5RFZ2YnBwY1BFOVVza09NQTBpZ1dqVmViY2tLcFBHbVJacFlqZ01TeWpUYXE3QnNtSTNnRjU5N2ZpZ0p4RTJzeXd3WnVJalJmaXFlUnVqUDJXQlEycnc3RGZvaC9uQ1ZYdXV3OUs0MExINDJBSHlEcExzSTkyd1NFQkM2dHBtR2Q2SmFoQTNPTDU3cllVQTdIcWt0dUJXbmpMQmVFbzFQcWZSS2RQeGgrK2dGZmdqZVVVS1l6VytjdzYzM2M0SVVBUjdvZGk0VUpOeUhsbVp6aWpINGhkWWJDbGJDMStxOEF1cDU0SUJOVUZwZkJvZjRmWW9CcXI3YTFBOWt6WThPcitRUHJTWFRIS211SFhQZ2UyZCIsIm1hYyI6IjJkYzI1NGZjMTI3ZTY3MjdkM2ViZjY4YmU2YjkwNDQwYjlmNjZkZGQxN2QxODRiY2JjODBkMWMzZTU0OGFmMzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+