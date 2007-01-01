В Малоярославце отключат холодную воду
Ремонтные работы на улице Мирной пройдут в среду, 15 октября, сообщили в администрации города.
С 8:30 до 18:00 холодной воды не будет на следующих улицах:
- ул. Мирная;
- ул. Дружбы;
- ул. Энтузиастов;
- ул. Строительная;
- ул. Станционная;
- Станционный проезд;
- ул. Школьная;
- Пожарное Депо;
- Школа № 3;
- Детский Сад № 4 «Золотой Ключик»;
- ул. Московская дома №37, 39, 41, 44, 57, 59, 67, 69, 71, 73, 73а, 77, 77а, 79, 79а/1, 79а/2, 81, 89, 89/1, 89а;
- ул. Маяковского 2Г;
- ул. Первомайская;
- ул. Пионерская;
- ул. Победы;
- ул. О. Колесниковой дома № 1, №6, №14, №16, жители частного сектора;
- ул. 53 Саратовской дивизии дом №4.
