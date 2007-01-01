Афиша Обнинск
В Калужской области ограничили доступ к аварийному зданию

Евгения Родионова
13.10, 18:25
В понедельник, 13 октября, Кировская межрайонная прокуратура сообщила об ограничении доступа к потенциально опасному объекту.

По словам прокуратуры, на территории Барятинского района расположено заброшенное здание в аварийном состоянии.

— Указанный объект длительное время не используется, при этом свободный доступ к нему не был ограничен, что создавало опасность для жизни и здоровья граждан, - уточнили в ведомстве.

Доступ к опасному объекту ограничили.

