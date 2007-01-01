В Калужской области восстановили водоснабжение в деревне Картышово
В понедельник, 13 октября, прокуратура Мещовского района сообщила о принятии мер реагирования в связи с прекращением холодного водоснабжения в деревне Картышово.
— В связи с неисправностью насосного оборудования произошла авария на водопроводной сети. Жителям деревни прекращена подача холодной воды на срок, свыше установленного нормативами, - рассказали в надзорном ведомстве.
Директор ГП «Калугаоблводоканал» привлечён к административной ответственности.
Холодное водоснабжение восстановлено.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь