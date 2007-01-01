Афиша Обнинск
В Калужской области восстановили водоснабжение в деревне Картышово
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области восстановили водоснабжение в деревне Картышово

Евгения Родионова
13.10, 17:12
0 189
В понедельник, 13 октября, прокуратура Мещовского района сообщила о принятии мер реагирования в связи с прекращением холодного водоснабжения в деревне Картышово.

— В связи с неисправностью насосного оборудования произошла авария на водопроводной сети. Жителям деревни прекращена подача холодной воды на срок, свыше установленного нормативами, - рассказали в надзорном ведомстве.

Директор ГП «Калугаоблводоканал» привлечён к административной ответственности.

Холодное водоснабжение восстановлено.

