Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Куйбышевский район привезли новую котельную для деревни Кузьминичи
Недвижимость и ЖКХ

В Куйбышевский район привезли новую котельную для деревни Кузьминичи

Дмитрий Ивьев
13.10, 13:06
В деревню Кузьминичи доставили десятую в районе блочно-модульную котельную. Об этом сообщил 13 октября временно исполняющий обязанности главы Куйбышевского муниципального района Сергей Макридов.

Специалисты уже подготовили фундамент под тепловой узел и в ближайшее время приступят к подключению котельной к инженерным сетям.

По словам Макридова, новая газовая котельная будет работать в автоматическом режиме - без необходимости постоянного присутствия обслуживающего персонала. Запустить её планируют до конца текущего года.

