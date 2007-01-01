В Куйбышевский район привезли новую котельную для деревни Кузьминичи

В деревню Кузьминичи доставили десятую в районе блочно-модульную котельную. Об этом сообщил 13 октября временно исполняющий обязанности главы Куйбышевского муниципального района Сергей Макридов.

Специалисты уже подготовили фундамент под тепловой узел и в ближайшее время приступят к подключению котельной к инженерным сетям.

По словам Макридова, новая газовая котельная будет работать в автоматическом режиме - без необходимости постоянного присутствия обслуживающего персонала. Запустить её планируют до конца текущего года.