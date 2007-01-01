Губернатор потребовал от властей Обнинска лучше информировать горожан о работах ЖКХ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 13 октября обратил внимание на большое количество жалоб от жителей Обнинска, поступивших на прошлой неделе. Большинство обращений касались перебоев с водоснабжением и ухудшения качества воды.

Как пояснили в Центре управления регионом, причина - масштабная реконструкция водопроводных сетей в наукограде. Однако, по мнению губернатора, администрация города допустила серьёзный недочёт: не проинформировала жителей заранее о предстоящих работах и не организовала чёткую обратную связь.

Особенно важно было заранее сообщить о сроках отключений и графике подвоза воды, учитывая длительность и масштаб ремонта, уверен Шапша.

Он отметил, что ситуация постепенно стабилизируется - число жалоб уже сократилось. Тем не менее, работы ещё продолжатся несколько дней, и губернатор призвал местные власти действовать прозрачно: своевременно и подробно информировать горожан о ходе ремонтов и всех связанных изменениях.