Жительница Малоярославца просит решить проблему с намоканием плит над квартирой

В понедельник, 13 октября, жительница дома №15 по улице Энтузиастов в Малоярославце оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с намоканием выступа плит над квартирой.

По её словам, никаких мер по устранению намокания проведено не было.

— Добиться нигде ничего не могу: даже комиссии УК не было, - рассказала женщина.

В администрации города Калуги ситуацию пока не комментировали.