Калужанка пожаловалась на холод в квартире
В понедельник, 13 октября, калужанка оставила комментарий под постом главы администрации Калуги в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с отоплением в квартире.
По её словам, в доме №7 на улице Чехова нет отопления.
— Отопления нет во многих квартирах, а управляющая компания не реагирует! - заявила женщина.
Госжилинспекция города Калуги дала оперативный ответ:
— По информации УК, перезапуск системы отопления в доме был. Сообщили о повторной проблеме в УК.
