Калужанка пожаловалась на холод в квартире

В понедельник, 13 октября, калужанка оставила комментарий под постом главы администрации Калуги в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с отоплением в квартире.

По её словам, в доме №7 на улице Чехова нет отопления.

— Отопления нет во многих квартирах, а управляющая компания не реагирует! - заявила женщина.

Госжилинспекция города Калуги дала оперативный ответ:

— По информации УК, перезапуск системы отопления в доме был. Сообщили о повторной проблеме в УК.