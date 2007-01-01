Свалка на Хрустальной у остановки маршрутки №73 продолжает беспокоить жителей

Ранее мы сообщали о просьбе калужанки разобраться с постоянной свалкой на развороте маршрутного такси №73 по улице Хрустальная.

По её словам, на сегодняшний день проблема остаётся без изменений.

— Ничего не меняется, - пишет нам горожанка.

По словам Городской Управы Калуги, за вывоз отходов отвечает государственное предприятие «КРЭО».

— Предприятие работает по договору с областным Министерством строительства и ЖКХ. Надзор за своевременностью вывоза отходов осуществляет Управление Роспотребнадзора по Калужской области, - ответили в учреждении.

Роспотребнадзор и министерство строительства и ЖКХ Калужской области ситуацию пока не комментировали.