Дом в калужском посёлке уже три недели без газа

В пятницу, 10 октября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему газификации в посёлке Куровской.

По её словам, в доме №15 по улице Мира уже три недели нет газа. Газовые службы ничего толком сказать не могут, но оплата коммунальных услуг всё равно приходит за каждый месяц:

— Бумагу, на основании которой они не подключают газ они не дают, говорят, что дом не предназначен для этого. На улице уже не лето, мы не знаем, что делать, - переживает женщина.

В администрации на данный момент ситуацию не комментировали.