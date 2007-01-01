Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ Дом в калужском посёлке уже три недели без газа
Недвижимость и ЖКХ

Дом в калужском посёлке уже три недели без газа

Евгения Родионова
10.10, 16:15
В пятницу, 10 октября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему газификации в посёлке Куровской.

По её словам, в доме №15 по улице Мира уже три недели нет газа. Газовые службы ничего толком сказать не могут, но оплата коммунальных услуг всё равно приходит за каждый месяц:

— Бумагу, на основании которой они не подключают газ они не дают, говорят, что дом не предназначен для этого. На улице уже не лето, мы не знаем, что делать, - переживает женщина.

В администрации на данный момент ситуацию не комментировали.

