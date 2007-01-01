В Калужской области инвалид добился ремонта муниципального жилья
В пятницу, 10 октября, прокуратура Ферзиковского района сообщила о проведении проверки исполнения жилищного законодательства в деревне Литвиново.
По данным прокуратуры, местный житель проживал в квартире одноэтажного дома в по договору социального найма.
— Основные несущие конструктивные элементы - стены, перекрытия данного жилого помещения, находятся в аварийном состоянии и требуют проведения ремонтных работ, - утверждают в ведомстве.
Суд обязал администрацию сельского поселения произвести ремонт помещения. Прокуратура взяла дело на контроль.
