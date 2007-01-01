Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Еще семь улиц Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
10.10, 11:40
Городская управа рассказала о ремонтных работах, которые пройдут в понедельник, 13 октября. Электричества временно не будет в домах на семи улицах.

Отключение с 9:00 до 16:00:

  • ул. Новаторская, 8-52, 7-31,
  • ул. Моторная, 6-14,
  • ул. Заводская, 36/8,
  • ул. Молодёжная, 10, 12, 14.

Отключение с 11:00 до 17:00:

  • ул. Отбойная, 41-61, 57, 28, 38, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
  • пер. Вагонный, 2-18, 3-11,
  • пер. Тракторный, 1.

