Еще семь улиц Калуги останутся без электричества
Городская управа рассказала о ремонтных работах, которые пройдут в понедельник, 13 октября. Электричества временно не будет в домах на семи улицах.
Отключение с 9:00 до 16:00:
- ул. Новаторская, 8-52, 7-31,
- ул. Моторная, 6-14,
- ул. Заводская, 36/8,
- ул. Молодёжная, 10, 12, 14.
Отключение с 11:00 до 17:00:
- ул. Отбойная, 41-61, 57, 28, 38, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
- пер. Вагонный, 2-18, 3-11,
- пер. Тракторный, 1.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь