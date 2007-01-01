Афиша Обнинск
Муниципальная квартира в Людиново восемь лет угрожает безопасности жильцов
Недвижимость и ЖКХ

Муниципальная квартира в Людиново восемь лет угрожает безопасности жильцов

Евгения Родионова
10.10, 13:31
0 291
В четверг, 9 октября, жительница Калужской области написала комментарий под постом на странице губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить ситуацию с проблемной квартирой в многоквартирном доме по улице Ленина.

По её словам, она находится в антисанитарном и аварийном состоянии в течение восьми лет и не используется по целевому назначению. — Смрад и вонь по всему подъезду, дымоходы и вентиляционные системы не проверяются, помещение не обесточено. (в ней несколько дней горел свет) Квартира находится практически в свободном доступе: силами жильцов были выдворены неизвестные лица, - заявила женщина.

Администрация Людиновского района дала комментарий:

— В ближайший месяц мы организуем осмотр квартиры и примем решение о дальнейших действиях.

