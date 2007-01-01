Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге выставят на торги дом-памятник

Дмитрий Ивьев
10.10, 12:12
В Калуге на аукцион выставят дом № 8 по улице Декабристов - памятник архитектуры XIX века, известный как дом статского советника Арефьева. Объект официально включён в единый государственный реестр как объект культурного наследия местного значения.

Как сообщил начальник областного управления по охране культурного наследия Евгений Чудаков, соответствующий статус зданию присвоили полгода назад по итогам государственной историко-культурной экспертизы.

Двухэтажное здание было признано аварийным ещё в 2013 году, с тех пор оно полностью расселено и простаивает. Нового владельца выберут через открытые торги, а восстанавливать дом будет инвестор - за счёт собственных средств.

